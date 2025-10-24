Albenga, il 5 novembre al Centro Giovani l’open-day del laboratorio teatrale di Yepp e Kronoteatro

Albenga. Torna come ogni anno il progetto gratuito aperto ai ragazzi dai 14 ai 29 anni, il laboratorio, tenuto nel Centro Giovani in piazza Corridoni, ha cadenza settimanale, ha inizio a novembre e termina a giugno 2026 con una messa in scena allestita dai giovani partecipanti.

“Durante l’open day racconteremo come immaginiamo sarà la prossima edizione del laboratorio e faremo insieme qualche gioco teatrale per far capire le nostre modalità di lavoro – spiegano da Yepp Albenga – Alla fine dell’incontro ci saranno focaccia e bibite quindi, se i partecipanti scopriranno che il teatro non fa per loro, almeno avremo mangiato e bevuto insieme. Questo percorso non richiede alcun livello di esperienza, a prova di ciò nessuno verrà giudicato o valutato, come può accadere nella quotidianità. Il laboratorio, al contrario, è un luogo nel quale sentirsi liberi di esprimere e sperimentare se stessi, oltre ad imparare i rudimenti del teatro i ragazzi si troveranno inevitabilmente faccia a faccia con le loro insicurezze, ma avranno occasione di combatterle e instaurare nuove amicizie”.

Il laboratorio è reso possibile grazie al contributo del Comune di Albenga, della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione A. De Mari, che anche quest’anno si riconfermano gli importanti supporter dei progetti di YEPP Albenga. Il laboratorio è all’interno del progetto “Giovani Attivi. Si può fare! seconda edizione” che è realizzato con Yepp Italia e Istituto superiore Giancardi Galilei Aicardi Alassio, Istituto superiore Falcone Loano, Istituto comprensivo Loano-Boissano.

Kronoteatro è impresa di produzione teatrale riconosciuta dal Ministero della Cultura dal 2015 ed è l’ideatore del festival multidisciplinare Terreni Creativi. Negli anni ha diretto diversi laboratori e stages di formazione volti alla creazione di figure professionali in campo teatrale e organizzazione eventi. Gli spettacoli prodotti dalla compagnia sono stati ospiti di diverse ed importanti rassegne, stagioni e festival di teatro nazionali.

YEPP Albenga è un’Associazione di Promozione sociale costituita nel 2016 a seguito di diversi anni di attività come gruppo informale, nata dalla collaborazione di associazioni e cittadini desiderosi di dare ai giovani nuove opportunità.

Il laboratorio teatrale è una delle attività dell’associazione YEPP Albenga il cui costo di tesseramento annuo è di 10 euro.

Per ulteriori informazioni contattare Alex al numero 333 970 0981 o Zoe al numero 331 390 9729 o via mail a yeppalbenga@gmail.com o sulle pagine Instagram o Facebook.