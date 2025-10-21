Albenga, giovane rapina supermercato e panetteria: arrestato dai carabinieri

Albenga. Nel corso della scorsa nottata, in Albenga, i militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri hanno tratto in arresto K. E., 22enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine, nullafacente e irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile del reato di tentata rapina aggravata.

Il giovane, nella tarda serata di ieri, all’interno dell’esercizio commerciale “Penny Market” di quel Viale Martiri della Libertà, dopo essersi appropriato di alcuni generi alimentari, al fine di garantirsi la fuga, ha aggredito con spintoni e pugni il vigilante del negozio, un cittadino maliano di 31 anni, che ha riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni di prognosi.

Il pronto intervento dei militari dell’Arma ha consentito di avviare immediatamente le ricerche e, grazie alla dettagliata descrizione fornita dal personale del supermercato, l’uomo è stato individuato e fermato subito dopo lungo Viale Martiri della Libertà.

Lo scorso 17 ottobre, inoltre, il malvivente era già stato denunciato in stato di libertà per essersi reso responsabile di un’altra rapina ai danni di una panetteria del centro cittadino ingauno, in quella circostanza aveva minacciato uno dei dipendenti del negozio, facendosi consegnare la somma di 30 euro. Rintracciato poco dopo sempre da una pattuglia della Sezione Radiomobile Carabinieri di Albenga, era stato accompagnato in caserma dove aveva anche opposto resistenza ai militari.

L’arrestato è stato tradotto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Albenga, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Savona, in attesa del giudizio con rito direttissimo. Questa mattina, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto e rito direttissimo, il GIP del Tribunale di Savona ha disposto a carico dello straniero la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Savona.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito alla cittadinanza a segnalare tempestivamente ogni episodio sospetto e ringrazia quanti, con coraggio e senso civico, collaborano attivamente alla sicurezza della comunità. Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’autorità giudiziaria.