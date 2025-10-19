Albenga, Ciangherotti (FI): “Città che affonda nello sporco. Sat e Comune girano la testa dall’altra parte

Albenga. “Le condizioni di sporcizia dei marciapiedi di viale Pontelungo e di molte altre strade cittadine, dove i tigli perdono le foglie lasciando un appiccicume che si attacca alle scarpe, sono la prova del nove che il servizio di pulizia stradale ad Albenga non funziona come dovrebbe”, afferma il consigliere ingauno Eraldo Ciangherotti.

“La SAT, sotto la supervisione del Comune, continua a incassare compensi importanti per un lavoro che i cittadini, ogni giorno, faticano a vedere. Le macchine spazzatrici e lava marciapiedi — se davvero esistono — devono avere preso residenza fissa all’isola ecologica, perché in città non si vedono all’opera da tempo immemore”, aggiunge

“Ad Alassio i marciapiedi si lavano e si mantengono decorosi, ad Albenga invece si preferisce lavare le mani delle proprie responsabilità – conclude Ciangherotti -. Forse in Municipio qualcuno ritiene che basti una mano di vernice o una conferenza stampa per far dimenticare la polvere e le foglie incollate al suolo. Ma i cittadini hanno buona memoria e scarpe sporche”.