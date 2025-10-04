Albenga, Ciangherotti e Perrone: “Via Carloforte, vergogna comunale: tra spacciatori, abusivi e degrado”

Albenga. “A dieci giorni dalla nostra prima denuncia pubblica, nulla è cambiato. L’area dei tre palazzi incompiuti di via Carloforte continua a versare in un inaccettabile stato di degrado e abbandono”, affermano in una nota i consiglieri di minoranza Eraldo Ciangherotti e Ginetta Perrone (FI).

“Non solo l’amministrazione comunale resta immobile di fronte a un problema che da quindici anni mortifica il quartiere, ma oggi siamo costretti a segnalare la presenza quotidiana di spacciatori e di occupanti abusivi all’interno degli immobili, che sono e restano di proprietà del Comune di Albenga. Come se non bastasse, l’area di cantiere è accessibile a chiunque: persino i bambini possono entrarvi liberamente, senza che vi sia la minima protezione o senso di responsabilità da parte di chi dovrebbe garantire la sicurezza. Le conseguenze, in caso di incidenti, sarebbero gravissime”, aggiungono.

“I cittadini, esasperati, hanno più volte scritto allo Sportello del Cittadino e protestato sui social, ma l’amministrazione continua a girarsi dall’altra parte e a fingere di non vedere niente – continuano nella nota – un luogo che dovrebbe essere messo in sicurezza e restituito alla città come spazio riqualificato è invece diventato simbolo di pericolo, insicurezza e illegalità, sotto gli occhi di residenti e passanti”.

“Se l’amministrazione comunale non è in grado di garantire sicurezza e decoro in via Carloforte, abbia almeno il coraggio di dirlo chiaramente ai cittadini, invece di continuare a nascondere la testa sotto la sabbia. Albenga merita rispetto, non l’indifferenza di chi governa”, concludono.