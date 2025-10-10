  • News24
Albenga, chiuso per dieci giorni un minimarket di viale Pontelungo

Lo stesso locale era già stato chiuso in passato per 15 giorni dal Questore di Savona, a seguito di episodi legati allo spaccio e all’abuso di alcol. 

Albenga. A causa di violazioni amministrative ripetute, in mattinata è stata disposta la chiusura per dieci giorni di un minimarket di viale Pontelungo ad Albenga. 

Il provvedimento del sindaco è stato emesso dal Comune tramite ordinanza del dirigente dell’area sicurezza e ha effetto a partire da oggi, venerdì 10 ottobre, sino a domenica 19. 

Sempre riguardo a Viale Pontelungo, a fine agosto l’amministratore condominiale Andrea Tomatis aveva promosso un esposto urgente, a nome dei residenti, da inviare al sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, alla Prefettura, alla Questura e alla Procura della Repubblica di Savona. Nel documento veniva segnalata la situazione di “grave degrado e illegalità diffusa” che, secondo i firmatari, sta compromettendo la vivibilità del quartiere e delle vie limitrofe della città.

