Albenga: auto in sosta danneggiata da “pirata della strada”, si cercano testimoni

Albenga. Un’auto in sosta, quasi completamente distrutta dopo essere stata colpita da un altro mezzo in transito. E ora il proprietario cerca testimoni.

E’ successo questa notte ad Albenga. A restare danneggiata una Wolkswagen Polo nera immatricolata nel 2010. La macchina era parcheggiata da ieri pomeriggio in piazza Europa nei pressi dell’incrocio che porta in via Volta.

Questa notte (o almeno questa è l’ipotesi primaria) un altro mezzo in transito l’ha urtata con violenza, danneggiando gravemente la parte anteriore sinistra.

Questa mattina, quando il suo proprietario è andato a recuperarla, l’amara sorpresa e l’immediata chiamata alla polizia locale ingauna.

Purtroppo in zona non sono presenti telecamere puntate sull’incrocio in cui è avvenuto l’incidente, perciò si cercano testimoni che possano aver visto ciò che è accaduto e abbiano informazioni utili a risalire al responsabile.

Gli eventuali testimoni sono invitati a contattare Daniele al numero +39 340 232 8954.