Soccorso

Albenga, auto in fiamme: intervento dei vigili del fuoco

Sul posto una squadra supportata da un'autobotte insieme alla polizia locale, la polizia stradale e i carabinieri

Albenga. Auto in fiamme sulla strada provinciale 582, ad Albenga, questa mattina intorno alle 12.30. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Albenga.

L’incendio, che aveva coinvolto completamente la parte anteriore del veicolo, è stato rapidamente domato dalla squadra intervenuta, supportata da un’autobotte inviata in rinforzo.

Non si sono registrati feriti.

Sul posto sono intervenute anche due pattuglie della Polizia Locale, una della Polizia Stradale e una dei Carabinieri, per la gestione della viabilità e gli accertamenti di rito.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

L'intervento dei vigili del fuoco per un'auto in fiamme
