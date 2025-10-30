Albenga, al via ai lavori di asfaltatura nel tratto di via Genova tra l’incrocio con viale Liguria e via dei Mille

Albenga. Il Comune di Albenga informa che, con apposita ordinanza sindacale, è stata concessa alla ditta ICOSE Spa l’autorizzazione a eseguire lavori di asfaltatura nel tratto di Via Genova compreso tra l’incrocio con Viale Liguria e l’incrocio con Via dei Mille.
I lavori, che rispondono a esigenze di pubblica utilità, si svolgeranno dal 31 ottobre al 1° novembre 2025 anche in orario notturno, dalle ore 20.00 alle ore 6.00, al fine di ridurre al minimo i disagi per la circolazione veicolare e pedonale.
“L’Amministrazione comunale ringrazia cittadini e residenti per la collaborazione nell’ottica di migliorare la sicurezza e la qualità della rete viaria cittadina”, si legge in una nota del Comune.