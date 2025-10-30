  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Informazione di servizio

Albenga, al via ai lavori di asfaltatura nel tratto di via Genova tra l’incrocio con viale Liguria e via dei Mille

I lavori si svolgeranno dal 31 ottobre al 1 novembre 2025 anche in orario notturno, dalle ore 20.00 alle ore 6.00

Albenga comune municipio archivio

Albenga. Il Comune di Albenga informa che, con apposita ordinanza sindacale, è stata concessa alla ditta ICOSE Spa l’autorizzazione a eseguire lavori di asfaltatura nel tratto di Via Genova compreso tra l’incrocio con Viale Liguria e l’incrocio con Via dei Mille.

I lavori, che rispondono a esigenze di pubblica utilità, si svolgeranno dal 31 ottobre al 1° novembre 2025 anche in orario notturno, dalle ore 20.00 alle ore 6.00, al fine di ridurre al minimo i disagi per la circolazione veicolare e pedonale.

“L’Amministrazione comunale ringrazia cittadini e residenti per la collaborazione nell’ottica di migliorare la sicurezza e la qualità della rete viaria cittadina”, si legge in una nota del Comune.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.