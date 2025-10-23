Alassio piange la scomparsa di Maddalena “Magda” Malvini, ex consigliere comunale

Cordoglio ad Alassio per la scomparsa prematura di Maddalena “Magda” Malvini, ex consigliere comunale durante la Giunta Avogadro.
Numerosi i messaggi arrivati in queste ore alla famiglia. Maddalena “Magda” Malvini era una persona molto conosciuta in tutto il comprensorio alassino.
“A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale esprimo profondo cordoglio, e vicinanza alla sorella Marina, per la prematura scomparsa di Maddalena “Magda” Malvini, già consigliere del Comune di Alassio nella giunta Avogadro” afferma il sindaco Marco Melgrati.
“Il ricordo della cara Magda rimarrà sempre vivo nei nostri cuori” conclude il primo cittadino.