Alassio, morta dopo un incidente a scuola: l’autopsia esclude traumi o ferite come cause del decesso

Alassio. Nessun segno di traumi o ferite rilevanti che possano averne determinato il decesso, quindi saranno decisivi i risultati degli esami istologici: questo l’esito dell’autopsia sul corpo di Maria Boschetto, la collaboratrice scolastica di 65 anni trovata cadavere dal marito nel letto della loro abitazione.

Dunque, si infittisce il mistero sulle cause della morte della 65enne alassina, con riferimento alla coincidenza temporale rispetto all’incidente avvenuto sul posto di lavoro, presso le scuole Ollandini, mentre stava pulendo una finestra all’interno del plesso scolastico.

La donna, a seguito di una caduta, aveva riportato una lesione alle costole e contusioni sul resto del corpo. Nonostante la dinamica dell’infortunio, non sarebbero stati rilevati elementi traumatici successivi alle dimissioni dal Ppi dell’ospedale di Albenga, dove era stata trasportata a seguito dell’incidente scolastico.

Dall’esame autoptico, eseguito dal dott. Luca Vallega e disposto dalla Procura di Savona, si attendono ora le successive analisi medico-legali, dopo le stesse verifiche eseguite dagli organi inquirenti sulla documentazione medico-sanitaria: il responso degli esami di laboratorio risulta ancora più determinante anche in relazione al fatto che la 65enne pare non soffrisse di particolari patologie.

L’inchiesta giudiziaria resta, quindi, aperta, con fascicolo per il reato di omicidio colposo: al momento, stando ai riscontri probatori iniziali, nessuna persona è iscritta nel registro degli indagati.

La tragedia e la morte della collaboratrice scolastica potrebbe essere stata determinata anche da un malore improvviso, senza alcuna relazione diretta rispetto a quanto accaduto a scuola e/o a possibili negligenze mediche relative agli accertamenti clinici svolti al Ppi di Albenga.