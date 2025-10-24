Alassio, morta dopo un incidente a scuola: fissati i funerali di Maria Boschetto

Alassio. Dopo l’esame autoptico, è arrivato il nulla osta dell’Autorità giudiziaria per i funerali di Maria Boschetto (in Massano), la collaboratrice scolastica di 65 anni trovata cadavere dal marito nel letto della loro abitazione di Alassio.

L’ultimo saluto alla donna, deceduto improvvisamente, ma a soli due giorni dall’incidente avvenuto alle scuole Ollandini, si terrà lunedì 27 ottobre, alle ore 15 e 30, presso la chiesa di San Giovanni Battista (Fenarina). Per la giornata di domenica 26 ottobre, alle ore 20 e 30, sempre presso la chiesa alassina, è fissato il Santo Rosario.

La 65enne lascia il marito Giancarlo e i figli Alessandro e Francesca, lo zio Giuseppe e i nipoti Arianna e Barbara, oltre a i parenti tutti.

“No fiori ma offerte all’istituto Giannina Gaslini” si legge nel manifesto funebre. E ancora in queste ore, e in questi giorni, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio e commozione arrivati alla famiglia della donna.

Intanto resta aperta l’inchiesta della Procura di Savona per il reato di omicidio colposo, a carico di ignoti, in attesa degli ulteriori accertamenti medico-legali disposti per appurare le cause esatte del decesso, con riferimento alla coincidenza temporale rispetto all’incidente avvenuto sul posto di lavoro, presso le scuole Ollandini, mentre stava pulendo una finestra all’interno del plesso scolastico.

L’autopsia ha escluso elementi traumatici diretti e relativi all’infortunio scolastico, dopo che la 65enne era stata dimessa dal Ppi dell’ospedale di Albenga, con una prognosi di 20 giorni.

La morte, quindi, potrebbe essere stata determinata anche da un improvviso e fatale malore in casa, tuttavia si attendono gli ultimi riscontri investigativi da parte degli organi inquirenti.