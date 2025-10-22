Alassio, morta a pochi giorni da un incidente a scuola: decisivi gli esami istologici

Alassio. Saranno indispensabili anche i risultati degli accertamenti istologici sull’autopsia di Maria Boschetto, in programma domani (23 ottobre), per chiarire le cause esatte della morte avvenuta nel pomeriggio del 20 ottobre, quando è stata trovata cadavere dal marito nel letto della loro abitazione.

La donna, 65 anni, collaboratrice scolastica presso le scuole Ollandini di via Gastaldi, è deceduta a poca distanza dall’incidente avvenuto sul posto di lavoro: la Boschetto stava pulendo una finestra a vasistas, all’interno del plesso scolastico, situata a circa un metro e mezzo da terra, quando è crollata colpendola ad un piede e a quel punto avrebbe perso l’equilibrio, cadendo in avanti e sbattendo con il petto e la testa sul marciapiede esterno.

La 65enne alassina era stata trasportata presso il Ppi dell’ospedale di Albenga, poi dimessa con una prognosi di 20 giorni a seguito delle ferite riportate nell’infortunio: una lesione alle costole e contusioni.

L’esame autoptico, che sarà eseguito dal dott. Luca Vallega, è stato disposto dalla Procura di Savona proprio per chiarire e appurare una possibile correlazione tra l’incidente e il decesso, quindi con eventuali responsabilità mediche, oppure della scuola in relazione alla manutenzione degli infissi, senza dimenticare anche l’ipotesi di un fatale malore in casa (e quindi una morte naturle).

Oltre alle testimonianze, al vaglio degli organi inquirenti tutta la documentazione medico-sanitaria, anche con riferimento al complessivo quadro clinico della donna: tuttavia, stando a quanto trapelato, la 65enne pare non soffrisse di particolari patologie, il che aumenta il giallo intorno al suo improvviso decesso.

L’inchiesta giudiziaria vede, ad ora, aperto fascicolo contro ignoti per il reato di omicidio colposo.

E proseguono le stesse attività investigative in attesa dei responsi medico-legali sulla tragedia e la morte della collaboratrice scolastica.