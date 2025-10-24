Alassio, grande partecipazione per la giornata dedicata al gioco come strumento di crescita e inclusione

Nei giorni scorsi si è svolta con successo ad Alassio un’intera giornata dedicata a “Come il gioco diventa strumento di incontro, crescita e partecipazione”, promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune e accreditato per crediti formativi ECM per Assistenti Sociali.

Al convegno che si è tenuto durante la mattinata presso l’Auditorium della Biblioteca Civica “Renzo Deaglio”, aperto dai saluti istituzionali dell’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, Loretta Zavaroni, hanno portato preziose testimonianze la Dott.ssa Elisa Scola, pedagogista di Progetto Città; la Dott.ssa Guja Toniolli, istruttrice di nuoto e tecnico FISDIR; il Dott. Luca Musella, osteopata, chinesiologo e massofisioterapista; la Dott.ssa Katia Pesce, pedagogista e tutor DSA di Progetto Città; le Dott.sse Francesca Macheda e Amala Maria Fogliasso, docenti di scuola primaria certificate INSA-MSE; e l’educatore professionale Luca Sardelli di Progetto Città.

A moderare i lavori è stata la pedagogista Irene Bogliolo, coordinatrice dei servizi educativi domiciliari e scolastici di Progetto Città. Nel pomeriggio, l’evento è proseguito all’aperto con le attività del Ludobus, che hanno animato la città in un clima di gioco e condivisione.

L’assessore alle Politiche Sociali Loretta Zavaroni ha espresso soddisfazione per l’ottima riuscita dell’iniziativa, che ha registrato un’ampia partecipazione di operatori, educatori e cittadini.