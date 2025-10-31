Al via la terza stagione della serie tv “Canonico”: molte scene girate anche nel savonese

Val Maremola. Dal 3 novembre, ogni lunedì in prima serata su TV2000, parte la terza stagione di “Canonico”, la serie di successo prodotta dalla televisione della Cei, che vede protagonista Michele La Ginestra nei panni di Don Michele, un sacerdote che ha seguito la sua vocazione da adulto, dopo aver lavorato come pilota di aerei di linea, e che ha trascorso quattro anni da missionario in Colombia.

Tra le principali novità di quest’anno l’arrivo di Debora Villa, come coprotagonista. L’attrice, al suo debutto nel ruolo di una suora, interpreta suor Betta, una religiosa fuori dagli schemi che vive la Chiesa con lo spirito e l’energia di una donna moderna.

Quattordici puntate, dirette da Peppe Toia. Le riprese si sono svolte tra Roma e la Liguria. Le scene esterne sono state girate nei comuni di Pietra Ligure, Loano, Noli, Giustenice, Finalborgo e Calizzano, in provincia di Savona.

Confermato il cast delle stagioni precedenti: Fabio Ferrari, Federico Perrotta, Andrea D’Andreagiovanni, Federico Lima Roque, Elisabetta Mandalari, Mariateresa Pascale, Eugenia Bardanzellu, Alessandro La Ginestra. New entry, Alessandro Quattro, Cristiana Capolino, Lorenzo Cinosi, Angelica Accarino, Giulia Musso.

La produzione è di Map to the stars per Tv2000.

“Per la Fondazione GLFC è stato un piacere collaborare ad un progetto che ha fortemente voluto per valorizzare il territorio e per portare in Liguria una delle 17 serie tv che sono state portate nella nostra regione a seguito del grande lavoro svolto per promuovere la Liguria, come terra da fiction, un brand lanciato nel 2018 che ha portato i risultati attesi. Questo progetto mira a promuovere un territorio che ha accolto una produzione così importante e motivata a far crescere il comparto audiovisivo nella nostra regione” dice Cristina Bolla, presidente GLFC.