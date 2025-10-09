Al TTG di Rimini Cna Liguria presenta l’Artiturismo

CNA Liguria è presente al TTG Travel Experience di Rimini all’interno dello stand di Cna nazionale.

In programma più di 20 incontri con tour operator esteri in cui gli operatori liguri hanno l’opportunità di parlare del territorio e di presentare proposte per valorizzarlo e scoprirlo.

È stato presentato oggi il progetto “Artiturismo”, che propone pacchetti turistici che raccontano il territorio attraverso un connubio tra strutture ricettive e attività esperienziali. In particolari sono proprio le attività artigianali che offrono uno sguardo autentico e tradizionale sui luoghi.

Alla presentazione ha partecipato anche l’assessore regionale al turismo Luca Lombardi.

Il progetto nasce nel ponente ligure grazie a Cna Imperia ed è sostenuto da Cna Liguria e Cna turismo e commercio, con l’intento di valorizzare e implementare l’artigianato turistico. Presenti allo stand tre imprese del settore agroalimentare che hanno presentato il loro prodotto e i servizi turistici che offrono: degustazioni, esperienze di raccolta olive e altre attività. Le aziende sono il Liquorificio Fabbrizzi, la Tenuta la Ghiaia e il Frantoio Sant’Agata.

A conclusione del TTG Cna Imperia e Cna La Spezia hanno in programma un post tour di due giorni con visite per tre operatori esteri che soggiorneranno nelle riviere di ponente e di levante scoprendo direttamente le attività e le aziende da proporre ai propri clienti.