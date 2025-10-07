Al Campus di Savona parte il corso di laurea in Infermieristica, l’Opi: “Si inaugura una nuova generazione di professionisti della salute”

Savona. Con “entusiasmo, partecipazione e un profondo senso di responsabilità collettiva” il 6 ottobre scorso, presso il campus universitario di Savona, alla presenza del direttore delle attività professionalizzanti e dei tutor clinici, si è tenuta la prima giornata di lezione del Corso di Laurea in Infermieristica per l’anno accademico appena cominciato.

“Un momento ricco di significato, che segna l’avvio ufficiale del percorso formativo per le nuove matricole, pronte ad affrontare con determinazione, passione e impegno la sfida di diventare professionisti della salute”, sottolineano dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Savona.

Particolarmente significativo l’intervento della dottoressa Roberta Rapetti, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Savona, che ha portato il saluto istituzionale ed il benvenuto dell’intera comunità infermieristica ai nuovi studenti.

Nel suo discorso, la presidente ha evidenziato “il ruolo centrale che l’infermiere riveste nella presa in carico globale della persona”, sottolineando come “la formazione universitaria sia sempre più orientata a integrare rigore scientifico, competenze relazionali e pratica clinica avanzata”.

“L’inizio del nuovo anno accademico rappresenta dunque non soltanto un traguardo per l’ateneo genovese e per il polo savonese, ma anche un nuovo punto di partenza per giovani studenti che, con entusiasmo e impegno, si preparano a diventare protagonisti attivi e consapevoli all’interno del sistema salute. Agli iscritti al primo anno è stato rivolto un caloroso augurio: che il percorso appena intrapreso sia ricco di stimoli, crescita personale, esperienze significative e soddisfazioni future”.