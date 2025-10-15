Aias Savona, l’assessore Nicolò: “Comuni disponibili a contribuire. Trovata la soluzione giuridica, anche noi faremo la nostra parte”

Savona. “I Comuni sono disponibili a contribuire con risorse proprie perchè riconoscono il lavore sociale, ma per poterlo fare è necessario trovare una formula sostenibile dal punto di vista giuridico-amministrativo. Non è semplice ma sono convinto che arriveremo a una soluzione. Sono venuto in presenza per risolvere il problema di Aias”.

Lo ha detto l’assessore alla sanità di Regione Liguria Massimo Nicolò dopo l’incontro avvenuto in Comune a Savona con i sindaci del territorio, oltre ad Asl2 e all’associazione.

Durante l’incontro è stata spiegata, sia dall’Assessore al Welfare del Comune di Savona, Riccardo Viaggi, sia dalla presidente di AIAS Maria Luisa Madini, la situazione dell’associazione savonese.

Come noto, a causa della necessità di procedere con alcuni lavori di ristrutturazione nella sede di via Famagosta, oggi inagibile (circa 400 mila euro necessari per permettere all’associazione di tornare nella propria casa), l’associazione si è spostata in via Nizza dove deve far fronte a costi di gestione molto alti.

ASL ha sottolineato l’importanza di AIAS che svolge una funzione socio-sanitaria di grande rilievo per tutto il territorio.

Quanto alla delibera del Comune che verrà approvata nelle prossime ore viene stabilito che sull’immobile di via Famagosta viene costituito un diritto di superficie della durata di 25 anni che assicura ad Aias l’utilizzo di tutti gli spazi in cambio del pagamento al Comune di una cifra di circa 5mila euro all’anno, atto che consentirà, eventualmente, di accedere alle varie forme di finanziamento.

“E’ stato un incontro molto importante – dice l’Assessore Viaggi – di cui ho apprezzato la condivisione e l’impegno degli altri Comuni a dare una mano ad AIAS. Noi siamo al fianco di questa associazione che abbiamo sempre sostenuto. Questa delibera che ci apprestiamo ad approvare è un primo passo verso la soluzione del problema. Ora si apre la questione della ricerca dei fondi, speriamo che Regione Liguria dia un segnale in questo senso, visto anche l’importante ruolo che AIAS svolge nel quadro dei servizi socio-sanitari territoriali. Sebbene oggi l’assessore Nicolò non abbia dato le risposte attese, confidiamo che la sua presenza di oggi e l’ascolto delle posizioni del territorio possa indurlo a dare segnali tangibili nel prossimo futuro”.

Invece, non è considerata la possibilità di trasferimento in locali pubblici: “E’ un’estrema ratio, non siamo venuti per trovare un’alternativa, ma per salvaguardare Aias”

“L’azienda sanitaria locale – afferma il consigliere regionale Rocco Invernizzi – è consapevole delle difficoltà legate alla ristrutturazione della sede storica e ai costi della struttura temporanea in affitto, attualmente utilizzata per garantire la continuità dei servizi. L’impegno è massimo: viene utilizzato integralmente il budget disponibile per le prestazioni”

Nell’attesa di avere notizie dalla Regione nel frattempo Aias nei giorni scorsi ha lanciato una raccolta fondi “Aiutaci a tornare a casa”. La cifra posta come obiettivo è 475mila euro in un anno e mezzo (entro marzo 2027), che sarebbe l’importo dei lavori insieme a quello degli affitti.

Aias, Associazione Italiana Assistenza Spastici, da oltre 50 anni è presente a Savona e Cairo. Si occupa di erogare trattamenti riabilitativi (come ad esempio fisioterapia, logopedia, neuropsicomotricità) a bambini e ragazzi (in totale tra le varie sedi sono presi in carico oltre 300 minori) con disabilità e deficit sia motori che cognitivi. Conta 21 dipendenti e diversi volontari.

Un mese fa in Regione si era tenuto un confronto con i sindacati. Nell’occasione le sile sindacali avevano chiesto “proposte e soluzioni concrete perchè i tavoli non bastano più”.