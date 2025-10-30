Aias, nuova convenzione con il Comune per 25 anni: in consiglio comunale delibera approvata (quasi) all’unanimità

Savona. Dopo un lungo dibattito, il consiglio comunale di Savona ha approvato quasi all’unanimità la delibera per il rinnovo della convenzione con Aias.

Con la delibera viene stabilito che sull’immobile di via Famagosta viene costituito un diritto di superficie della durata di 25 anni che assicura all’associazione l’utilizzo di tutti gli spazi in cambio del pagamento al Comune di una cifra di circa 5mila euro all’anno. Questo atto permetterà all’associazione di accedere a finanziamenti.

Proprio il pagamento del canone annuo è stato parte del confronto. Il M5S, infatti, ha presentato un emendamento (bocciato con 18 voti) che prevede di eliminare il canone annuale. Sulla questione è intervenuto il sindaco Marco Russo: “Se fosse stato consentito avremmo già elimintato il canone annuo”. Il consigliere Daniela Giacardi aggiunge: “Non penso che non si sia in grado di dimostrare che gli interessi in gioco di Aias siano tali da giustificare il canone zero”. Il consigliere Luigi Lanza evidenzia: “Credo che votare la delibera con parere favorevole degli uffici, quindi senza emendamento, sia anche a favore dell’associazione”.

Come noto, a causa della necessità di procedere con alcuni lavori di ristrutturazione nella sede di via Famagosta, oggi inagibile (circa 400 mila euro), l’associazione si è spostata in via Nizza dove deve far fronte a costi di gestione molto alti (inizialmente 6mila euro di affitto mensile, sceso ora a 3mila).

L’assessore Riccardo Viaggi sottolinea: “Soddisfazione, preoccupazione e condivisione. Soddisfazione perchè è la prima tappa per iniziare a risolvere questo problema. In questi due anni ci sono stati tanti incontri, il percorso è stato lungo. Abbiamo respirato un’aria di piena condivisione che va al di là dei colori politici. Anche preoccupazione perchè le risorse da trovare sono significative, noi faremo il nostro ruolo, ma anche un intervento importante della Regione è fondamentale”.

Il consigliere Roberto Besio ha posto l’attenzione sui finanziamenti: “Bisogna che il problema sia preso in carico anche dagli altri comuni del territorio e soprattutto dalla Regione Liguria, che fino ad ora non ha risposto positivamente. Bisogna trovare la formula praticabile e non dire quello che ha affermato l’Assessore Nicolò, ovvero che il Comune compri la sede che Asl sia in grado di garantire i servizi con la chiusura di AIAS. La prima proposta è impossibile. La seconda è assolutamente falsa”.

Il consigliere Massimo Arecco: “Ho apprezzato l’intervento in presenza dell’assessore Nicolò. Questo denota interesse. La Regione tiene molto a istituzioni come questa e ne riconosce il valore. Eroga 700mila euro ad Aias. E c’è la disponibilità della Regione di aumentare i contributi“.

Il consigliere Fabio Orsi: “Questa pratica non ha colore e deve vedere tutta la città unita nel raggiungimento di un risultato. Di passi se ne devono fare ancora molti, ma bisognava partire. Ognuno faccia il proprio senza contrapposizioni”.

Soddisfazione dei gruppi consiliari di maggioranza: “Grazie al lavoro congiunto tra l’Amministrazione comunale, gli uffici e l’associazione, è stata individuata una soluzione concreta e immediata alle difficoltà di AIAS, che consente di sbloccare il percorso verso la ristrutturazione della sede storica. Con la delibera approvata in Consiglio comunale si apre la possibilità di accedere ai finanziamenti necessari, garantendo tempi rapidi e un impegno economico sostenibile per l’associazione”.

“Il Comune di Savona – proseguono -, di accordo con diversi altri Comuni del territorio, si è attivato per garantire la migliore soluzione possibile colmare un vuoto lasciato dalle istituzioni regionali: siamo sicuri che vista l’importanza del servizio svolto dall’AIAS come soggetto convenzionato, importanza riconosciuta bipartisan, la Regione, nella persona dell’assessore Nicolò, si attivi in maniera effettiva per concretizzare nelle forme opportune, le forme di sostegno all’AIAS”.

Aias, Associazione Italiana Assistenza Spastici, da oltre 50 anni è presente a Savona e Cairo, e si occupa di erogare trattamenti riabilitativi (come ad esempio fisioterapia, logopedia, neuropsicomotricità) a bambini e ragazzi (in totale tra le varie sedi sono presi in carico oltre 300 minori) con disabilità e deficit sia motori che cognitivi.

“Una scelta giusta e necessaria, che finalmente permette all’associazione di tornare pienamente in possesso della struttura e di poter pianificare i prossimi interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione” commenta il Consigliere regionale Roberto Arboscello.

“È stato un passaggio importante: la costituzione del diritto di superficie permette solidità, stabilità e sostenibilità nel tempo. È stato un lavoro complesso, fatto insieme all’Associazione negli ultimi mesi, ora bisogna proseguire e aiutare AIAS, non lasciarla sola, per intercettare tutte le forme di finanziamento possibili, sia pubbliche che private, attraverso la partecipazione a bandi o altre opportunità di finanziamento, ciascuno in questa vicenda può davvero fare la sua parte occorre una generale corresponsabilità e i tempi sono molto importanti”, afferma Elisa Di Padova , vicesindaco di Savona.

“L’obiettivo è uno sforzo corale, bipartisan, come già più volte è stato richiesto da famiglie, operatori e cittadini. Le istituzioni, a partire da Regione Liguria, hanno il dovere di salvaguardare AIAS, una realtà che offre un servizio fondamentale a oltre 350 bambini con disabilità ogni anno. Una struttura convenzionata che svolge un ruolo insostituibile nel sistema sanitario locale e che non può essere messa in discussione per mancanza di spazi o risorse. E’ una questione di giustizia sociale”, concludono Arboscello e Di Padova.