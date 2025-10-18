Aggressione su un bus a Cairo: autista Tpl ferito con un coltello

Cairo Montenotte. Un autista di Tpl è stato aggredito questa mattina (18 ottobre), poco dopo le 6,30, mentre si trovava a bordo di uno dei mezzi di servizio, in corso Marconi, a Cairo.

La dinamica esatta dell’episodio è ancora oggetto di ricostruzione da parte delle Forze dell’Ordine.

Ma, stando a quanto riferito, pare che l’autista, un uomo di 56 anni, sia stato colpito con un coltello, riportando per fortuna solo una ferita di striscio.

Immediatamente soccorso sul posto dai militi della Croce Bianca di Carcare, è stato poi trasportato, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cairo Montenotte, che stanno svolgendo gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire all’identità dell’aggressore.