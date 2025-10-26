“Affidate Villa Zanelli ad Aias”: la petizione online per aiutare l’associazione

Savona. Oltre alle iniziative di beneficenza per la raccolta fondi, è stata lanciata quattro giorni fa (e ha raggiunto quasi 600 firme) anche una petizione online su change.org per aiutare Aias. L’iniziativa è promossa dall’associazione Cammino G. Onnis Odv.

La premessa è aiutare sia l’associazione a trovare una nuova casa che far rivivere Villa Zanelli: “E’ stata ristrutturata a scopo alberghiero di lusso – ricordano i promotori -, poi inaugurata ma mai usata e con buona probabilità potrebbe venire nuovamente vandalizzata. Non vedendo una prospettiva di uso come idealizzato dalla Regione, si potrebbe utilizzare a scopi socio-sanitari e sportivi con interesse specifico per le persone diversamente abili“.

Viene ricordata anche la necessità di Aias: “Considerato la situazione attuale della sede dell’Associazione Italiana Assistenza Spastici, inutilizzabile causa cedimenti strutturali, Villa Zanelli potrebbe essere concessa a loro in uso come sede associativa e punto di riferimento d’eccellenza per le attività marine di giovani diversamente abili di Savona e del comprensorio regionale”.

Come noto, a causa della necessità di procedere con alcuni lavori di ristrutturazione nella sede di via Famagosta, oggi inagibile (circa 400 mila euro), l’associazione si è spostata in via Nizza dove deve far fronte a costi di gestione molto alti (inizialmente 6mila euro di affitto mensile, sceso ora a 3mila).

“La raccolta firme – precisano – è finalizzata a richiedere direttamente alla Presidenza della Regione Liguria di rivalutare la destinazione d’uso di Villa Zanelli e affidarla all’Aias“.