Accoltella autista Tpl al ventre senza dire nulla per un presunto “rancore personale”: fermato dai carabinieri

Cairo Montenotte. Un sabato mattina, quello odierno (18 ottobre), iniziato all’alba con un episodio di violenza insensata, ma anche con una risposta immediata e risolutiva da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile e della Stazione Carabinieri di Cairo Montenotte, capaci di individuare il presunto responsabile nel giro di poche ore.

Alle 6,50 circa, l’autista di un autobus Tpl, linea 61 Cairo–Savona, si è fermato come di consueto alla fermata di Corso Marconi nella frazione San Giuseppe di Cairo Montenotte.

In quel momento, senza emettere una parola e senza apparente motivo, un uomo è salito a bordo del mezzo, ha estratto un coltello a roncola e ha colpito il conducente al ventre con un rapido fendente, per poi dileguarsi rapidamente a piedi.

L’autista, ferito ma cosciente, ha fortunatamente avuto la prontezza di mettere in sicurezza il veicolo e chiedere aiuto. È stato così soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona, dove i medici gli hanno riscontrato una ferita addominale superficiale da arma da taglio, giudicata guaribile in 20 giorni di prognosi.

L’individuazione del responsabile, nonostante l’immediato intervento di tre equipaggi della Compagnia carabinieri di Cairo Montenotte per raccogliere i primi elementi e avviare le ricerche, è apparsa inizialmente problematica. La descrizione fornita dell’aggressore (un uomo incappucciato e nulla più) non apriva piste precise da seguire.

Tuttavia, l’indagine lampo che è seguita ha consentito ai carabinieri della Stazione di Cairo Montenotte e della Sezione Radiomobile di estrapolare alcuni filmati dal sistema del circuito di videosorveglianza cittadino e sottoporli a persone residenti in loco, mentre i carabinieri dell’Aliquota Operativa di Cairo si sono accertati delle condizioni di salute del malcapitato all’ospedale di Savona, dove hanno raccolto la sua importante testimonianza, incrociandola con quanto stava emergendo sul luogo dell’aggressione.

Nell’arco della stessa mattinata l’informazione giusta è arrivata, e i militari si sono presentati alla porta di casa di un uomo del posto, un 50enne, peraltro già noto alle Forze dell’Ordine e in cura per disturbi psichiatrici, che avrebbe agito in preda a un presunto rancore personale ingiustificato: nei giorni precedenti, a suo dire, un autista della stessa linea lo avrebbe fatto cadere a seguito di una brusca frenata, allontanandosi poi senza prestargli soccorso.

Convinto di trovarsi di fronte allo stesso conducente, questa mattina l’uomo avrebbe atteso l’arrivo della corriera e colpito alla cieca, senza neppure verificare se si trattasse della medesima persona.

Un gesto dettato verosimilmente da una scarsa lucidità mentale, ma che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, infatti, gli abiti pesanti indossati dall’autista hanno fortunatamente limitato i danni all’addome.

L’uomo fermato è stato quindi accompagnato presso la Compagnia di Cairo Montenotte e denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate alla locale Procura della Repubblica.

L’intervento tempestivo e la rapida soluzione del caso, avvenuta nelle prime ore di un sabato mattina autunnale, confermano la costante attenzione dei carabinieri del Comando Provinciale di Savona verso la sicurezza della popolazione e la presenza capillare dell’Arma sul territorio, pronta a intervenire in qualunque momento della giornata e dell’anno.

“TPL Linea esprime solidarietà al proprio dipendente e condanna con fermezza ogni forma di violenza nei confronti del personale impegnato nel servizio pubblico di trasporto – afferma l’azienda di trasporto locale -. L’azienda ringrazia le Forze dell’Ordine per il tempestivo intervento e resta a disposizione delle autorità competenti per ogni utile approfondimento”.