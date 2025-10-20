A10, perde il controllo del camion e centra altri mezzi pesanti in una piazzola: un ferito e soccorsi mobilitati

Varazze. Incidente stradale in A10, nella tarda mattinata odierna (20 ottobre). Si è verificato intorno alle 13, nel tratto compreso tra Varazze e Arenzano, in direzione Genova.

Stando a quanto riferito, ci sarebbe un solo ferito, per fortuna giudicato non grave (avrebbe riportato, in particolare, una trauma ad una gamba).

Si tratta dell’autista di un camion che, nel tentativo di accedere ad una piazzola, avrebbe perso il controllo del tir, sbandando e finendo contro altri mezzi pesanti parcheggiati.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti: un’ambulanza della Croce Rossa di Savona, l’automedica del 118, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade.

L’intervento è ancora in corso, si attendono aggiornamenti.

Nel frattempo, si segnalano anche altri disagi al traffico dovuti però principalmente ai consueti cantieri: coda di 6 km tra Pietra Ligure e Spotorno, in direzione Genova, e coda di 1 km tra Albisola e Celle Ligure, sempre in direzione Genova.