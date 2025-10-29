A10, cantieri e code: forti disagi alla viabilità

Savona/Celle Ligure/Spotorno. Agg ore 18.15: sono 5 i chilometri segnalati dal sito di Autostrade tra il bivio A10/inizio Complanare Savona e Celle Ligure per un veicolo in avaria. Tempo di Percorrenza: 27′ (+20′). Restano invariati invece i 2km di coda tra Savona e Spotorno, direzione Ventimiglia, causa cantieri.

Coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

Si registrano anche 2km di coda tra Borghetto e Pietra Ligure, direzione Ventimiglia, causa cantieri e lavori. Invece non si registrano più i 4km tra Borghetto e Spotorno, direziona Savona. La viabilità nel tratto è tornata regolare.

Inoltre ricordiamo che fino alle ore 6 del 14 novembre è chiusa l’entrata al casello di Albenga in direzione Savona.

Fine aggiornamento

Pomeriggio difficile sulla A10 causa lavori e cantieri.

Nel tratto compreso tra Savona e Genova sono segnalati 4km di coda tra il capoluogo di provincia e Celle Ligure (direzione Genova), causa lavori. Il tempo di percorrenza è previsto in 20′ (+13′).

Sempre sulla A10, ma nel tratto di concessionideltirreno, sono segnalati 4km di coda tra Borghetto e Spotorno, direzione Savona, causa lavori. Ci sono anche 2km di coda tra Savona e Spotorno, direzione Ventimiglia, sempre causa cantieri. Inoltre è segnalata forte pioggia tra il bivio A10/A7 Milano-Genova e il bivio A10/fine Complanare Savona.

Inoltre sempre sulla A10 ci sono anche 2km di coda, sempre causa cantieri, tra Genova Bolzaneto e Busalla. Il tempo di percorrenza della tratta è stimato in 21′ (+12′).