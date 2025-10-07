  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Show

A Villa Cambiaso il cabaret estremo di Alessandro Bianchi

Appuntamento venerdì 17 ottobre alle ore 21

Generico ottobre 2025

All’interno della suggestiva cornice quattrocentesca di Villa Cambiaso, il comico Alessandro Bianchi, volto noto di Colorado, dei Cavalli Marci e dei Pirati dei Caruggi, porta in scena il suo nuovo spettacolo live: due ore di risate senza sosta.

Uno show di cabaret estremo, che dimostra come un artista sia disposto a tutto pur di sorprendere, coinvolgere e divertire il pubblico. Trasformismo, improvvisazione, ironia surreale e comicità tagliente: il meglio della carriera di Bianchi racchiuso in una serata indimenticabile.

Generico ottobre 2025

Dettagli evento

Data: venerdì 17 ottobre 2025
Ora: 21:00
Luogo: Villa Cambiaso, Savona
Durata: circa 2 ore
Posti: non numerati, assegnati in ordine di arrivo
Biglietto: 10 €

Per prenotare e garantirsi il posto: villacambiaso.it/bianchilive.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.