A Villa Cambiaso il cabaret estremo di Alessandro Bianchi

All’interno della suggestiva cornice quattrocentesca di Villa Cambiaso, il comico Alessandro Bianchi, volto noto di Colorado, dei Cavalli Marci e dei Pirati dei Caruggi, porta in scena il suo nuovo spettacolo live: due ore di risate senza sosta.

Uno show di cabaret estremo, che dimostra come un artista sia disposto a tutto pur di sorprendere, coinvolgere e divertire il pubblico. Trasformismo, improvvisazione, ironia surreale e comicità tagliente: il meglio della carriera di Bianchi racchiuso in una serata indimenticabile.

Dettagli evento

Data: venerdì 17 ottobre 2025

Ora: 21:00

Luogo: Villa Cambiaso, Savona

Durata: circa 2 ore

Posti: non numerati, assegnati in ordine di arrivo

Biglietto: 10 €

Per prenotare e garantirsi il posto: villacambiaso.it/bianchilive.