A Villa Cambiaso il cabaret estremo di Alessandro Bianchi

All’interno della suggestiva cornice quattrocentesca di Villa Cambiaso, il comico Alessandro Bianchi, volto noto di Colorado, dei Cavalli Marci e dei Pirati dei Caruggi, porta in scena il suo nuovo spettacolo live: due ore di risate senza sosta.
Uno show di cabaret estremo, che dimostra come un artista sia disposto a tutto pur di sorprendere, coinvolgere e divertire il pubblico. Trasformismo, improvvisazione, ironia surreale e comicità tagliente: il meglio della carriera di Bianchi racchiuso in una serata indimenticabile.
Dettagli evento
Data: venerdì 17 ottobre 2025
Ora: 21:00
Luogo: Villa Cambiaso, Savona
Durata: circa 2 ore
Posti: non numerati, assegnati in ordine di arrivo
Biglietto: 10 €
Per prenotare e garantirsi il posto: villacambiaso.it/bianchilive.