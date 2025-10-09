  • News24
Cultura e scuola

A spasso per Savona: le classi del liceo Grassi in visita al museo aperto di via Saredo fotogallery

Visita didattica tra storia e ceramiche per riscoprire uno dei luoghi più caratteristici di Savona

Savona. Un itinerario storico-artistico nel cuore del quartiere delle Fornaci, alla scoperta delle formelle in ceramica che raccontano episodi e personaggi della storia cittadina. È il “museo aperto” di via Saredo, un progetto ideato e realizzato dall’Associazione Iudax Agorà insieme al professor Silvano Godani, con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l’arte e la memoria locale.

Nella giornata di oggi le classi 2G e 1C del liceo scientifico O. Grassi hanno partecipato a una visita didattica nell’ambito delle attività di accoglienza e conoscenza del patrimonio cittadino. L’iniziativa ha offerto agli studenti l’occasione di approfondire la storia e le tradizioni di Savona in un contesto educativo “tra pari”, basato sul dialogo e la condivisione.

“Unica nota negativa – osserva la professoressa Monica Pastorino, organizzatrice della visita – è stato il traffico intenso e la sporcizia accumulata vicino ai bidoni, che hanno reso difficoltosa la spiegazione”. Secondo la docente, “la via meriterebbe di essere valorizzata anche a fini turistici, magari con la chiusura al traffico e una pavimentazione in porfido che ne esalti il carattere storico e urbano”.

