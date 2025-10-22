  • News24
A Savona una giornata di sensibilizzazione sul primo soccorso con i volontari della Croce Bianca

Il 24 ottobre allo Store Enel di via Giuseppe Brignoni 20R

croce bianca savona

Savona. Un gesto può salvare una vita. Per questo motivo lo Store Enel di via Giuseppe Brignoni 20R a Savona ha organizzato una giornata con i volontari della Croce Bianca savonese. L’appuntamento, a ingresso libero, è il 24 ottobre alle 16.

Lo Store ospiterà i volontari che racconteranno il loro impegno quotidiano e daranno consigli pratici sul primo soccorso e sulla gestione di un’emergenza medica, con dimostrazioni dal vivo e misurazioni della pressione.

Sarà inoltre inaugurata la mostra fotografica sulla storia e gli interventi più significativi della Croce Bianca.

A disposizione dei cittadini anche tanti gadget colorati e un piccolo buffet gratuito.

Lo Store Enel di Savona è aperto lunedì, martedì e mercoledì dalle 8.30 alle 15; giovedì alle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 15; venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

