A Savona una giornata di sensibilizzazione sul primo soccorso con i volontari della Croce Bianca

Savona. Un gesto può salvare una vita. Per questo motivo lo Store Enel di via Giuseppe Brignoni 20R a Savona ha organizzato una giornata con i volontari della Croce Bianca savonese. L’appuntamento, a ingresso libero, è il 24 ottobre alle 16.

Lo Store ospiterà i volontari che racconteranno il loro impegno quotidiano e daranno consigli pratici sul primo soccorso e sulla gestione di un’emergenza medica, con dimostrazioni dal vivo e misurazioni della pressione.

Sarà inoltre inaugurata la mostra fotografica sulla storia e gli interventi più significativi della Croce Bianca.

A disposizione dei cittadini anche tanti gadget colorati e un piccolo buffet gratuito.

Lo Store Enel di Savona è aperto lunedì, martedì e mercoledì dalle 8.30 alle 15; giovedì alle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 15; venerdì dalle 8.30 alle 12.30.