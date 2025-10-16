A Savona il passaggio della fiamma olimpica, l’assessore Rossello: “Orgoglio per la nostra comunità sportiva”

La mattina di sabato 10 gennaio per circa un’ora Savona diventerà capitale mondiale olimpica perché quel giorno la città ospiterà il passaggio dei tedofori incaricati di portare la fiamma verso Milano dove venerdì 6 febbraio a San Siro si terrà la cerimonia di inaugurazione con la tradizionale accensione del braciere.

Questa mattina la Giunta comunale ha dato il via libera alla firma della convenzione con la società organizzatrice del viaggio della fiamma olimpica che ufficializza il passaggio da Savona. Nella mattinata di sabato 10 gennaio la carovana si formerà all’altezza della Capitaneria di porto in lungomre Matteotti e proseguirà fino alla Torretta per percorrere poi via Paleocapa, piazza Mameli, via Montenotte, corso Mazzini, passare attraverso il Priamar e scendere da ple Eroe dei due mondi per poi proseguire in c.so Colombo, c.so Vittorio Veneto e sciogliersi all’altezza delle scuole XXV Aprile per proseguire per la tappa successiva che sarà Sanremo.

I tedofori saranno selezionati dall’organizzazione secondo criteri che verranno decisi e gestiti direttamente dal CIO, anche se il Comune ha segnalato i propri campioni e i propri olimpionici.

“Per noi è motivo di grande orgoglio accogliere il viaggio della fiamma olimpica – dichiara l’assessore allo sport Francesco Rossello – e che l’organizzazione abbia scelto Savona tra le tappe del viaggio verso Cortina Milano 2026. Ospitare un’Olimpiade è un’occasione di straordinaria visibilità per tutta l’Italia e siamo felici che anche Savona possa prendersi un pezzetto di questa visibilità”.

“Mi sento di dire che la nostra comunità sportiva se lo merita perché contribuisce in maniera sensibile a fornire atleti capaci di rappresentare l’Italia ai massimi livelli internazionali”.

“L’elenco dei campioni savonesi è lungo, non sempre noto a tutti, e comprende discipline come il nuoto artistico, la pallanuoto, la pesistica paralimpica, diversi sport da combattimento tra cui la kick-boxing, il brazilian ju jitsu, il karaté, e ancora il pattinaggio, la mountain bike fino ad arrivare al pickleball. Sono tutti sport che non hanno a che vedere con le Olimpiadi invernali è vero, ma anche in questo caso, in qualche modo Savona è chiamata in causa per una questione di radici. Per questo sarebbe bello che il passaggio della fiamma olimpica potesse essere simbolicamente una spinta che tutta la città da a Federica Brignone, perché possa recuperare e portare un po’ di Savona a Cortina” conclude l’assessore savonese.