A Ranzi di Pietra Ligure torna “L’Incanto”, la risposta ligure ad Halloween

In un mondo globalizzato che ad Halloween celebra il travestimento e la paura, Ranzi, piccolo borgo affacciato sul mare di Pietra Ligure, ‘in controtendenza’ sceglie di onorare la verità, la memoria e le tradizioni antiche.

Nella festa di Ognissanti, sabato 1° novembre alle ore 15, nel cuore dell’autunno, tra i colori caldi delle foglie e l’aria tersa di inizio novembre, sulla piazzetta della S. Concezione prende vita ‘L’Incanto’: un evento unico nel suo genere, che intreccia il senso di comunità con la forza dei ricordi.

Protagonista della giornata sarà l’antica asta popolare, fatta di voci e sorrisi, di zucche lucide, ciclamini freschi e prodotti della terra, offerti dalla comunità con semplicità e amore. Ogni oggetto donato racconta una storia. Ogni offerta è un gesto che unisce chi c’è a chi non c’è più.

Il battitore urla in dialetto, le mani si alzano, il pubblico partecipa con entusiasmo.

Il ricavato sarà interamente devoluto per celebrare messe in suffragio dei defunti della comunità parrocchiale. Perché a Ranzi, nessuno è dimenticato.

Ma ‘L’Incanto’ quest’anno, grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e associazione Circolo Giovane Ranzi, sarà anche festa. Tra caldarroste fumanti, ravioli fritti, vino Nostralino e musica dal vivo, la suggestiva piazzetta si animerà di convivialità.

Sarà l’occasione perfetta per scoprire la bellezza discreta di Ranzi, i suoi panorami mozzafiato e la sua anima autentica. Una bella occasione anche per una camminata o un giro in moutain bike sui tanti sentieri che si snodano sulla collina alle spalle del paese, sempre più appetibili per gli amanti dell’outdoor.