A Loano una serata di solidarietà per il Projeto Corumbá: spettacolo e cena di beneficenza per sostenere i bambini del Brasile

Loano. Dopo venticinque anni torna in scena “La Compagnia degli Sciancati” e lo fa da protagonista di una serata all’insegna della solidarietà e del divertimento. Sabato 18 ottobre, a partire dalle 19.30, nel salone della chiesa di San Pio X in via Bergamo a Loano, andrà in scena la performance teatrale “Poco attori e mal combinati”, seguita da una cena di beneficenza a favore del Projeto Corumbá Onlus Brasile.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’associazione “Insieme a Voi” e con il supporto di numerosi sponsor locali, sarà un’occasione per raccogliere fondi destinati al Centro doposcuola di formazione e ricreativo CAIJ, che accoglie bambini e ragazzi di strada o a rischio nelle periferie di Corumbá, in Brasile.

La cena sarà realizzata dai cuochi del Dipartimento Solidarietà Emergenza della Federazione Italiana Cuochi (F.I.C.), che metteranno a disposizione la loro esperienza e professionalità per sostenere una causa importante.

La serata unirà quindi la leggerezza dello spettacolo teatrale alla concretezza di un gesto solidale, confermando l’attenzione della comunità loanese verso i progetti di cooperazione internazionale e il sostegno ai più piccoli.

Le prenotazioni saranno aperte fino al 15 ottobre ai numeri 329 6737223 (Teresa) e 328 1745470 (Susanna).

Chi non potrà essere presente ma desidera comunque contribuire potrà effettuare una donazione al Projeto Corumbá Onlus tramite IBAN: IT65C0306909606100000114113.