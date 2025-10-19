A Garlenda l’evento “Camminiamo insieme”: movimento e screening con i Lions della zona

Garlenda. Decine di screening, moltissimi partecipanti alle due camminate alla scoperta dei tesori di Garlenda e tanti appassionati volontari provenienti da tutti i Club della Zona III C del Distretto Lions 108ia3, questi gli ingredienti necessari a definire la manifestazione “Camminiamo insieme”, ospitata dal Lions Club Albenga Valle del Lerrone Garlenda, ed inserita nell’ambito della storica sagra “Castagne e Sport” della Pro Loco di Garlenda.

“Un’occasione – ha dichiarato il Presidente della Zona III C Luca Russo – per promuovere il movimento quale alleato e strumento utile nel controllo di patologie quali diabete ed ipertensione. Nel Villaggio Lions abbiamo accolto cittadini che hanno potuto trovare un’offerta ampia nel campo della salute e del benessere grazie a screening gratuiti quali quello del diabete a digiuno, arricchito dalla consegna di materiale sulla malattia e informazioni sulla corretta dieta, la misura della pressione arteriosa e il test di Amsler per la maculopatia – a cura dei Lions Club Alassio e Albenga Host – oltre che la possibilità di conoscere la Banca degli Occhi Lions Melvin Jones di Genova, realtà attiva nel campo nel ripristino e preservazione della vista con i soci del Lions Club Loano Doria. È stato inoltre attivo, tutta la mattinata, un point di raccolta per gli occhiali usati grazie al Lions Club Andora Valle del Merula che ha riscosso un notevole afflusso di materiale.”

“Una giornata – conclude Roberto Piovano, Presidente del Lions Club Albenga Valle del Lerrone Garlenda, capofila dell’evento ospitato al Parco Villafranca – che dimostra quanto cooperazione, dialogo e solidarietà siano alla base del nostro essere Lions in una realtà, quella della Valle del Lerrone e di Garlenda in particolare, attiva e vivace che dimostra, in eventi di questo tipo, tutto il suo potenziale”

I Lions della Zona III C ringraziano inoltre il Sindaco di Garlenda Alessandro Navone, la Pro Loco Garlenda per l’ospitalità e, per il supporto nei materiali necessari agli screening, la Farmacia Vadino di Albenga e l’azienda Visufarma.