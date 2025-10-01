A Finale Ligure un convegno su nuovi ogm e consumo consapevole

Finale Ligure. Sabato 4 ottobre dalle ore 10 alle 13 in località Chiesa di Monticello 1 si terrà il convegno “L’agricoltura si prende cura del Creato(?) Nuovi OGM e consumo consapevole”, dedicato ai rischi della deregolamentazione dei nuovi organismi geneticamente modificati (NBT/NGT).

L’iniziativa promossa dal Servizio Pastorale per i Problemi Sociali della Diocesi di Savona-Noli con l’Associazione Rurale Italiana e il Centro Internazionale Crocevia rientra nel “Tempo del Creato 2025”, periodo ecumenico di preghiera e azione per l’ambiente, che quest’anno ricorre nel decennale dell’enciclica “Laudato sì” di papa Francesco.

Il dibattito affronterà i principali nodi della proposta europea di esentare i nuovi ogm da controlli ed etichettatura, in contrasto con il principio di precauzione e la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2018.

Fra i temi al centro dell’incontro i rischi ignoti per salute e ambiente in assenza di studi indipendenti a lungo termine, le minacce alla biodiversità e il rischio di contaminazione delle colture biologiche e convenzionali, i brevetti e monopoli che rafforzano il potere delle multinazionali a discapito degli agricoltori, la trasparenza negata, con la possibile mancata previsione dell’obbligo di etichettatura per i nuovi ogm e del diritto dei consumatori a scelte consapevoli.

Gli organizzatori richiamano così la necessità di un’agricoltura sostenibile e basata su agricoltura ecologica e biodiversità e ribadiscono l’importanza di mantenere regole severe su tracciabilità ed etichettatura per garantire cibo sano, giustizia sociale e custodia dell’ambiente. Per informazioni sull’evento si può contattare il responsabile del servizio diocesano Maurizio Vivalda al numero di cellulare 3404776345.