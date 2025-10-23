A Celle arriva la Castagnata della Protezione Civile, tradizionale appuntamento d’autunno

Celle ligure. Ormai è un appuntamento d’autunno e torna per la sua 32esima edizione. Ecco la Castagnata organizzata dalla Protezione Civile, con il patrocinio del Comune.
I volontari dell’associazione saranno operativi in pieno centro, dalle Bandiere di via Boagno, sul lungomare, sopra la foce del torrente Ghiare.
E quest’anno si aggiunge una finalità importante: la Protezione Civile sta raccogliendo fondi per l’acquisto di un mezzo essenziale per gli interventi.
Appuntamento dalle 10 di domenica prossima, 26 ottobre. In caso di pioggia, l’evento sarà rimandato.
