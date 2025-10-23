A Cairo la riqualificazione del centro cittadino: dalla Regione oltre 300mila euro

Ammonta a 785mila euro il nuovo stanziamento della Regione Liguria, su proposta dell’assessore regionale all’Urbanistica e alla Rigenerazione urbana Marco Scajola, a favore della riqualificazione degli spazi pubblici e del rilancio di tre comuni liguri: Cairo Montenotte, Cosio d’Arroscia e Isola del Cantone.

I tre Comuni sono inclusi nella graduatoria 2024, prorogata e aggiornata al 2025, nell’ambito del programma regionale di rigenerazione urbana.

“Si tratta di tre lavori importanti per l’entroterra – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola –. Regione Liguria, attraverso il suo Programma di rigenerazione urbana, continua a sostenere concretamente i piccoli comuni, aiutandoli a valorizzare i centri storici, a migliorare la qualità della vita dei cittadini e ad avere nuovo appeal turistico. Con questi tre interventi, dal 2021 a oggi sono 183 quelli messi in cantiere in tutta la Liguria per un totale di 50 milioni di euro di investimenti. La maggior parte di questi è stata fatti in piccoli borghi dove riqualificare una piazza o una via centrale spesso è sinonimo di rilancio per un intero paese”.

A Cairo Montenotte, in provincia di Savona, il finanziamento regionale consentirà di completare la riqualificazione delle aree adiacenti a piazza della Vittoria, ultimo lotto di un progetto già sostenuto dalla Regione, con un contributo di 317mila euro su un intervento complessivo di 337mila euro.

