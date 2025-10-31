“Impegno X Finale” sul torrente Sciusa: “Servono interventi urgenti per evitare i danni delle piogge”

Finale Ligure. “Abbiamo presentato una mozione in discussione nel prossimo Consiglio comunale relativa all urgenza di intervenire sul disalveo del torrente Sciusa. Da inizio 2025 segnaliamo tale necessità, aggravata ulteriormente con gli eventi meteo di fine maggio”.

Così i consiglieri di minoranza a Finale Ligure Andrea Guzzi, Marinella Geremia, Clara Brichetto e Francesco Montanaro.

“L’assessore Luzi ha dichiarato che sarebbero intervenuti entro fine primavera o al massimo a fine stagione balneare ma come ormai ha più volte dimostrato l’assessore ha disatteso tale dichiarazione. Il letto del fiume è ancora molto alto e il periodo delle copiose piogge è ormai alle porte, fino ad ora siamo stati graziati ma per quanto durerà?”.

“L’amministrazione dimostra per l’ennesima volta di essere pachidermica nelle scelte e lentissima nell azione. Le risorse economiche necessarie son state accantonate da mesi, ma non crediamo che vedremo un cantiere nei prossimi giorni come invece si dovrebbe.

Qualcosa non sta funzionando” concludono gli esponenti della minoranza consiliare.