“Zaino sospeso”, torna l’iniziativa solidale del Lions Club Savona Torretta per studenti in difficoltà

Savona. Con il ritorno tra i banchi, torna anche uno dei progetti più amati e partecipati del Lions Club Savona Torretta: “Zaino Sospeso”, l’iniziativa di solidarietà che mira a garantire agli studenti in difficoltà tutto il materiale scolastico necessario per affrontare con serenità l’anno scolastico. Dopo il grande successo dello scorso anno, che ha visto una risposta generosa da parte della cittadinanza, il club ripropone il service con rinnovato entusiasmo, coinvolgendo nuovamente le cartolerie del territorio come punti di raccolta.

Due i punti attivi a Savona: Cartoleria “L’Ape Matta”, via Giacomo Bove 12r; Cartoleria “Lo Scarabocchio”, via Torino 70r. Chiunque desideri partecipare può donare zaini, astucci, penne, quaderni, colori, diari, album da disegno e altro materiale scolastico. Le donazioni raccolte saranno poi distribuite agli studenti che ne hanno più bisogno, in collaborazione con le scuole del territorio.

Un gesto semplice, un impatto profondo. “Zaino Sospeso” nasce per rispondere a un bisogno concreto: per molte famiglie, l’acquisto del materiale scolastico rappresenta un peso difficile da sostenere. Questo service vuole essere un abbraccio della comunità a chi si trova in difficoltà, un modo per dire che nessuno è solo e che ogni bambino ha diritto a iniziare l’anno scolastico con dignità, entusiasmo e le stesse opportunità degli altri.

Il Lions Club Savona Torretta invita tutta la cittadinanza a unirsi a questa iniziativa. Partecipare è facile, ma soprattutto significa far parte di una rete solidale che crede nei valori dell’istruzione, dell’inclusione e del servizio. Per ulteriori informazioni sull’iniziativa “Zaino Sospeso” e sulle attività del club, è possibile contattare il Lions Club Savona Torretta tramite i propri canali ufficiali.