Villanova, incendio nella notte alla Baseco: intervento dei vigili del fuoco

Villanova. Allarme incendio nella notte appena trascorsa, a cavallo tra martedì 9 e mercoledì 10 settembre, a Villanova d’Albenga. Diverse le segnalazioni dei cittadini della zona, preoccupati per alte fiamme e una densa colonna di fumo.

Il rogo è scoppiato all’interno della Baseco, piattaforma ambientale specializzata nella gestione di rifiuti, per cause ancora da chiarire.

È successo intorno a mezzanotte ed è subito scattata la chiamata ai soccorsi. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito o intossicato in seguito all’accaduto.

Sul posto, i vigili del fuoco di Albenga che, con il supporto di un’autobotte per la riserva idrica, sono riusciti a contenere l’incendio, evitando che potessero propagarsi ulteriormente, e poi ad estinguerlo: dopo circa dieci minuti di lavoro, sono riusciti ad abbassare le fiamme e, in circa mezz’ora, a spegnere completamente il rogo, grazie anche all’impiego di liquido schiumogeno.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono poi proseguite per altre due ore. Il materiale coinvolto era costituito prevalentemente da cordame nautico. Ora resta da capire cosa abbia provocato il rogo e quantificare con esattezza i danni.