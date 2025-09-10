Verso la Processione del Venerdì Santo 2026: l’ufficialità il 25 settembre

Savona. Per i savonesi (ma non solo) è tempo di cerchiare di rosso sul calendario una data: il 25 settembre. È questo il giorno scelto per spazzare via, con ogni probabilità, le ultime perplessità e gli ultimi dubbi sul fatto che nel 2026 la Processione del Venerdì Santo si farà.

I priori delle sei confraternite e altri addetti ai lavori si uniranno intorno al tavolo alle 20.45. Dopodiché, al termine della riunione, dovrebbe scattare il semaforo verde, che sancirà il definitivo via libera all’inizio dei preparativi in vista della processione che animerà le vie del centro di Savona il 3 aprile.

Quella del 2025 era saltata, causa maltempo, a poche ore dall’inizio. Ma in concomitanza con la decisione ufficiale (rilasciata per prima ai nostri microfoni ndr) il priore generale, Roberto Bertola, aveva lanciato l’ipotesi di rinviarla solamente di un anno. E adesso, nonostante l’ufficialità non ci sia ancora, quella che cinque mesi fa sembrava solamente una ipotesi potrebbe diventare realtà.

Per l’ultima parola è iniziato il conto alla rovescia in vista del 25 settembre. Insomma, ai savonesi non resta che aspettare ma, dita incrociate, non due anni. Solo uno.