Vecchia Loano e le maschere del Carnevaloa ospiti a “Casalino in Maschera”

Loano. Il 14 settembre l’associazione Vecchia Loano presieduta da Agostino Delfino ha partecipato alla manifestazione “Casalino in maschera 2025”.

In occasione del Palio delle Cariole, la Corte di Casalino ha ospitato circa cento maschere che hanno sfilato per le vie del paese, assistendo al tradizionale Palio con la partecipazione di ragazzi e ragazze.

Un’altra occasione per sottolineare le tradizioni popolari, la cultura e la storia del nostro bel paese.

Delle quattro maschere istituzionalizzate del Comune di Loano (Beciancin, Pue Peppin, Capitan Fracassa e la Principessa Zenobia del Carretto Doria) le uniche autorizzate a rappresentare il nome della cittadina, ne erano presenti due. Infatti, simbolo della città di Loano sono state: Capitan Fracassa e la principessa Zenobia del Carretto Doria.

Per la Liguria presenti anche le maschere rappresentative della vicina Borghetto Santo Spirito: la Principessa Perseghina con la sua corte.

L’evento ha visto la presenza anche del presidente del Centro Coordinamento Maschere Italiane, Valerio Corradi.