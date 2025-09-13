Varazze, spettacolare tromba marina davanti alla costa: nessun danno

Varazze. Come previsto oggi, sabato 13 settembre, si sono verificate piogge diffuse e temporali nella nostra Regione. Soprattutto la nostra provincia tra le ore 15 e le ore 16 è stata oggetto di forti piogge e raffiche di vento.

Ma l’evento più spettacolare è stato sicuramente l’avvistamento di una tromba marina, anche di notevoli dimensioni, davanti alla costa di Varazze.

Il fenomeno vorticoso, ben visibile anche a occhio nudo, è stato fotografato e filmato da numerosi abitanti e condiviso rapidamente sui social. Per fortuna non ha fatto alcun danno.