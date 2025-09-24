  • News24
Percorribile

Varazze, ripulita e riaperta la scalinata tra il cimitero di Casanova e la piazza

Messa in sicurezza la cappella che ha subito il crollo della copertura, ma per il ripristino occorre attendere progettazioni e autorizzazioni previste soprattutto in merito ai vincoli cui è soggetta

Varazze. Messa in sicurezza e nuovamente percorribile la scalinata che collega il Cimitero di Casanova alla piazza.

Un’operazione di bonifica che l’ha resa “percorribile in sicurezza e nel giusto decoro” spiega il sindaco, Luigi Pierfederici che aggiunge “insieme a questo intervento è stata messa in sicurezza la cappella che ha subito il crollo della copertura.

“Per il suo ripristino – aggiunge il primo cittadino – sarà necessario procedere con le progettazioni e le autorizzazioni previste soprattutto in merito ai vincoli persistenti sulla stessa”.

