Varazze, ricerche in corso per un uomo che si è allontanato da un albergo cittadino [AGG: ritrovato]

Agg. ore 14. L’uomo è stato ritrovato e sta bene.

Varazze. Ore di apprensione a Varazze dove sono in corso le ricerche per ritrovare Giacomo, il signore che questa mattina presto si è allontanato dall’hotel Le Palme.

L’allarme è stato lanciato questa mattina dai familiari dell’uomo preoccupati per il suo mancato ritorno. Sono state allertate anche le forze dell’ordine che insieme a molte persone si sono subito mosse per ritrovare l’anziano.

“Chiunque lo veda o lo incontri – l’appello lanciato dal sindaco Luigi Pierfederici-, avvisi subito i carabinieri o la Polizia Locale, ecco il numero del Comando 01997088”.

L’albergo dove alloggia l’uomo si trova nella zona di San Domenico, al Solaro. L’uomo ha 80 anni e indossa un pigiama.