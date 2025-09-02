Varazze, piazza Vittorio Veneto. La minoranza: “Una Commissione per discutere del progetto di riqualificazione”

Varazze. Una richiesta di convocazione di una commissione per discutere in merito al progetto di riqualificazione di piazza Vittorio Veneto. Lo ha richiesto la minoranza consiliare. Si continua dunque a parlare della riqualificazione della piazza nel quartiere di San Nazario.

“Come consiglieri di minoranza – scrive l’opposizione – abbiamo protocollato nei giorni scorsi, una richiesta di convocazione di una Commissione per discutere in merito al progetto di riqualificazione di piazza Vittorio Veneto, già oggetto di discussione nell’ultimo Consiglio Comunale, il 24 luglio scorso”.

Ecco il perché della richiesta della minoranza: “Chiediamo che si costituisca una commissione che permetta di verificare la completezza del progetto e quindi la presenza di tutti gli atti necessari a comporre un progetto di tale rilevanza urbanistica ed economica e che permetta di rivalutare il progetto in modo che sia maggiormente rispondente a requisiti di funzionalità urbanistica e di economicità”.

I consiglieri poi aggiungono: “Ricordiamo, inoltre, che la città si è espressa in modo critico verso un progetto che non è stato condiviso con i cittadini e che prevede un investimento di ben 1.200.000 euro. Nell’ultimo Consiglio Comunale abbiamo espresso criticità urbanistiche, economiche e di programmazione di città rispetto a quello piazza Vittorio Veneto e abbiamo ritenuto opportuno di compiere un ulteriore tentativo di interlocuzione con la maggioranza, anche al di là delle posizioni di normale contraddittorio tra opposizione e governo, al fine di dare alla città la migliore soluzione possibile in merito al progetto sotto ogni profilo”.

“Auspichiamo – concludono – che anche il sindaco e l’assessore ai Lavori Pubblici, nonché vicesindaco, vogliano accogliere una richiesta del tutto ragionevole e sostenuta dai cittadini”.