Varazze, il Comandante della Polizia Locale Mauro Di Gregorio termina il mandato in città

Varazze. Mauro Di Gregorio lascia la città. Ieri è stato l’ultimo giorno e si è concluso il suo mandato a Varazze. Comandante della Polizia Locale cittadina da tre anni. “Lo ricordiamo per le innovazioni introdotte nel Comando: – spiega il sindaco Luigi Pierfederici, – dalle pattuglie in bicicletta, ai turni notturni, fino a nuove modalità di gestione interna ed operativa che hanno reso il servizio più moderno ed efficiente. Sempre presente nelle situazioni emergenziali, ha dimostrato grande professionalità, impegno e dedizione, senza mai risparmiarsi.

A nome mio personale e della Amministrazione un sincero ringraziamento per il lavoro svolto e un augurio per una carriera futura che possa fare tesoro dell’esperienza maturata qui a Varazze”.