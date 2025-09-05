Varazze, ecco il nuovo Comandante della Municipale: è il Primo Commissario, Giovanni Izzo

Varazze. Cambio al Comando della Polizia Municipale. Al timone arriva il Primo Commissario, Giovanni Izzo.

“A lui vanno i nostri auguri di buon lavoro e un sentito ringraziamento per la disponibilità a guidare il Comando in una funzione così importante per la sicurezza e la vivibilità della nostra città”, sottolinea Luigi Pierfederici che, proprio pochi giorni fa, aveva salutato l’ormai ex comandante Mauro Di Gregorio.

“Un incarico che richiede impegno, professionalità e vicinanza ai cittadini: siamo certi che con il nuovo comandante proseguiremo nel percorso di innovazione e presenza sul territorio avviato in questi anni. Il nuovo comandante è in forza al comune di Varazze da oltre 15 anni con ottima conoscenza del territorio e della nostra realtà cittadina”.