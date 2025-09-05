  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Incarico

Varazze, ecco il nuovo Comandante della Municipale: è il Primo Commissario, Giovanni Izzo

Il benvenuto del sindaco, Luigi Pierfederici: “In forza al comune di Varazze da oltre 15 anni con ottima conoscenza del territorio e della nostra realtà cittadina”. Pochi giorni fa il saluto di Mauro Di Gregorio

Generico settembre 2025

Varazze. Cambio al Comando della Polizia Municipale. Al timone arriva il Primo Commissario, Giovanni Izzo.

“A lui vanno i nostri auguri di buon lavoro e un sentito ringraziamento per la disponibilità a guidare il Comando in una funzione così importante per la sicurezza e la vivibilità della nostra città”, sottolinea Luigi Pierfederici che, proprio pochi giorni fa, aveva salutato l’ormai ex comandante Mauro Di Gregorio.

“Un incarico che richiede impegno, professionalità e vicinanza ai cittadini: siamo certi che con il nuovo comandante proseguiremo nel percorso di innovazione e presenza sul territorio avviato in questi anni. Il nuovo comandante è in forza al comune di Varazze da oltre 15 anni con ottima conoscenza del territorio e della nostra realtà cittadina”.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.