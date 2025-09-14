Varazze, alba di paura al Pero: dà in escandescenza e accoltella un uomo

Varazze. Risveglio movimentato questa mattina al Pero dove un uomo è stato accoltellato da un giovane che ha dato in escandescenza in mezzo alla strada.

L’aggredito, trasportato fortunatamente in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, era sceso con il proprio mezzo per andare a fare colazione al bar. Poi improvvisamente si è ritrovato davanti questo ragazzo in stato di grande agitazione che gli ha sferrato cinque coltellate.

L’uomo ha cercato di ripararsi all’interno del proprio mezzo. Il giovane è fuggito gettandosi nel torrente ma, grazie all’immediato intervento dei carabinieri, è stato bloccato e consegnato alle forze dell’ordine.

Sul posto si sono precipitate subito un’ambulanza della Croce Rossa di Varazze e una di quella di Cogoleto.

Il pronto intervento dei militi, coordinati dal personale sanitario del 118, ha fatto in modo di prestare i primi soccorsi al ferito.