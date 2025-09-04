  • News24
Sport e divertimento

Vado Ligure, la campionessa di pallavolo Maurizia Cacciatori al Molo 8.44

Sabato 13 settembre, dalle ore 17:00 alle 19:00: sarà accompagnata da Noemi Signorile, regista della Cuneo Granda Volley

maurizia cacciatori

Evento speciale in programma sabato 13 settembre, dalle ore 17:00 alle 19:00, presso il Molo 8.44 Shopping Center di Vado Ligure.

Protagonista dell’incontro sarà Maurizia Cacciatori, storica capitana della Nazionale e leggenda della pallavolo italiana, accompagnata da Noemi Signorile, regista della Cuneo Granda Volley.

L’evento prevede uno speech motivazionale, una doppia intervista e la possibilità per il pubblico di scambiare qualche palleggio con le campionesse.

“L’appuntamento, gratuito e aperto a tutti, sarà un’occasione unica per vivere da vicino la passione per lo sport e condividere un pomeriggio di energia e divertimento” affermano dal centro commerciale vadese.

