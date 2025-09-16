Vado Ligure, compie 100 anni Lidia Grosso Tassinari: anche il sindaco alla sua festa

Vado Ligure. Ieri mattina (15 settembre) il sindaco di Vado Ligure, Fabio Gilardi, ha partecipato con grande gioia ai festeggiamenti per i 100 anni della concittadina Lidia Grosso Tassinari.

Nata ad Albisola Superiore, si trasferì a Vado Ligure nel 1935 con la famiglia, che gestiva la trattoria da “U Arbissoa” sull’Aurelia nel centro di Vado: “Un locale molto apprezzato soprattutto per il minestrone – ricorda la figlia di Lidia, Magda Tassinari – che mia nonna faceva in un grande pentolone per gli operai degli stabilimenti, e per le lumache del giorno di San Giovanni”.

Sposata con Sandro Tassinari nel 1948, Lidia ha tre figli, sei nipoti e sette pronipoti. “Ha sempre abitato a Vado Ligure, ma ha viaggiato molto perché è sempre curiosa del mondo – rivela la figlia Magda – Vorrebbe ancora andare a New York, dove non è stata”.

La signora Grosso Tassinari è stata inoltre una gran giocatrice di bocce “e, ancora adesso, ci batte tutti a carte a scala 40”, conclude la figlia.