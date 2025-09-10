Vado Ligure, bando di Arte per assegnare nuovi alloggi

Vado Ligure. È stato aperto il bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) nel Comune di Vado Ligure. L’iniziativa è curata da A.R.T.E. Savona e riguarda gli appartamenti che si renderanno disponibili nei prossimi mesi sul territorio comunale.

Le domande potranno essere presentate fino al 21 ottobre 2025: il termine ultimo è fissato alle ore 16 per tutti i cittadini residenti in Italia, mentre per i residenti in uno Stato appartenente all’Unione Europea la scadenza è anticipata alle ore 13 dello stesso giorno.

I moduli e il regolamento sono reperibili online sul sito di A.R.T.E. Savona oppure presso la sede dei Servizi Sociali del Comune di Vado Ligure, in via Caduti per la Libertà 35, aperta al pubblico ogni martedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, potrà essere consegnata a mano presso la sede dei Servizi Sociali del Comune, inviata tramite raccomandata A.R. indirizzata ad A.R.T.E. Savona, via Aglietto 90 a Savona – facendo fede in questo caso la data del timbro postale – oppure trasmessa tramite posta elettronica certificata all’indirizzo posta@cert.artesv.it, con validità determinata dalla data di invio della PEC.

“L’amministrazione comunale ha seguito con attenzione l’intero iter – sottolineano il sindaco Fabio Gilardi e l’assessore ai Servizi Sociali Mirella Oliveri – consapevoli della delicatezza e dell’importanza del tema, strettamente legato al sistema dei servizi e al welfare della comunità”. Proprio per questo motivo “è stato considerato con particolare cura in tutte le sue fasi”.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito di A.R.T.E. Savona oppure contattare l’Ufficio Vendite, Affitti e Assegnazioni al numero 019 8410221, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e giovedì anche dalle 14 alle 16. Il testo integrale del bando e i modelli allegati sono disponibili anche sul portale del Comune di Vado Ligure (www.comune.vado-ligure.sv.it).