Vaccarezza (Forza Italia): “Impegno della Regione per la tutela degli animali smarriti e il ricongiungimento con i proprietari”

Liguria. Regione Liguria è in prima linea per quanto riguarda la piena operatività del sistema SINAC che sovrintende al ricongiungimento tra gli animali d’affezione smarriti fuori Regione ed i loro proprietari. E’ quanto emerso oggi in Consiglio Regionale nel corso di un’apposita interrogazione presentata dal Consigliere Angelo Vaccarezza (FI), a cui ha dato risposta l’Assessore Simona Ferro.

Il consigliere regionale Angelo Vaccarezza (FI-Berlusconi) ha, infatti, chiesto alla giunta l’operatività del sistema nazionale SINAC, in particolare per quanto concerne l’eventuale presenza di criticità che possano rallentare ovvero ostacolare il flusso informativo tra le altre Regioni e la Liguria ai fini del ricongiungimento tra i cani smarriti ed i loro proprietari. Il consigliere ha rilevato che i cani vaganti catturati e regolarmente identificati attraverso il microchip devono essere restituiti al proprietario o al detentore.

“Quanto espresso oggi in Consiglio – dichiara Vaccarezza – ha aiutato a chiarire l’impegno della Regione su questo fronte. Ogni anno sono purtroppo numerosi i casi di animali d’affezione ritrovati lontano dalla propria regione, un fenomeno che si accentua durante la stagione estiva. Perdere il proprio animale d’affezione è un’esperienza angosciante. Esistono leggi nazionali e regionali molto chiare, che sanciscono l’obbligo di restituire al legittimo proprietario un animale d’affezione smarrito e regolarmente identificato con microchip. Non si tratta di un atto discrezionale, ma di un preciso dovere”.

“Dal gennaio 2020 – prosegue il Consigliere di Forza Italia – Regione Liguria ha aderito al progetto del Ministero della Salute che ha portato prima alla creazione dell’Anagrafe unica degli animali d’affezione (SINAAF), e poi all’istituzione del SINAC, una banca dati pensata proprio per garantire la tracciabilità e facilitare l’identificazione dei proprietari di animali da compagnia su tutto il territorio nazionale. Le procedure collegate al SINAC consentono di addivenire in tempi brevi al ricongiungimento tra l’animale d’affezione smarrito ed il proprietario, evitando così che venga trattenuto inutilmente. Purtroppo, come ha ricordato l’assessore Ferro, alcune Regioni come Toscana, Emilia Romagna, Lazio e la Provincia Autonoma di Trento ancora non sono nella rete SINAC, e questo potrebbe causare rallentamenti nelle procedure di ricongiungimento”.

Nel corso della presentazione della sua Interrogazione, il Consigliere Vaccarezza ha anche fatto riferimento alla legge 15 del 2020, di cui è stato primo firmatario, e che prevede la possibilità di tumulare l’animale d’affezione insieme al proprietario, ricordando su questo tema anche l’impegno dei colleghi Tosi e Piana.

“La civiltà di un popolo si comprende immediatamente dal modo in cui tratta gli animali. Sono davvero orgoglioso che anche la nostra Liguria sia all’avanguardia da questo punto di vista. Ringrazio l’assessore Ferro per la risposta alla mia Interrogazione”, conclude il Consigliere di Forza Italia.

L’assessore alla tutela degli animali Simona Ferro ha ricordato che la Liguria già nel 2020 ha aderito al progetto ministeriale per la creazione dell’anagrafe unica degli animali d’affezione con un portale che ha messo in collegamento tutte le Regioni per la restituzione diretta dell’animale smarrito. Ferro ha precisato che la Provincia Autonoma di Trento, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio non sono ancora in rete e che questo può rappresentare una criticità nei modi e nei tempi della restituzione degli animali smarriti. L’assessore ha aggiunto che la Liguria ha implementato il sistema con l’emissione del pet-passport per i liberi professionisti.