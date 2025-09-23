“Uno Sport per Tutti 2025”, grande successo per l’evento della Polisportiva del Finale

Finale Ligure. Altro grande successo di “Uno Sport per Tutti”, evento molto sentito da tutta la Polisportiva del Finale svolto come di consueto in piazza Vittorio Emanuele II a Finale Ligure.

Tanta la partecipazione di bambine e bambini di tutte le età per provare alcune delle nostre discipline: Pallavolo, Pallacanestro, Aikido, Kung Fu, Atletica Leggera, Equitazione e Volteggio, Ginnastica Ritmica-Artistica e Danza, Sport da Combattimento, Baseball e Softball.

“Siamo una grande famiglia che cerca di proporre sport sano, partendo dai bambini più piccoli fino alla terza età – dichiara il Presidente Stefano Schiappapietra-. Questo è il momento che dà inizio alla nuova stagione sportiva, un momento atteso. Oggi poi è una giornata stupenda, sembra di essere oggettivamente a Ferragosto. Vedere la piazza piena di bambini, bambine, ragazzini, ragazzine che vengono a provare le attività sportive in maniera molto gioiosa è la cosa più bella”.

“Ringraziamo il Comune e i nostri partner per aver favorito la buona realizzazione dell’evento. Il Gruppo Arimondo Pam-Eurospin, Unoenergy, Casanova Acque Minerali, il gruppo Decathlon e l’Avis. Vogliamo sempre promuovere tutte quelle attività di carattere sociale per fare del bene anche agli altri. E un grande applauso ai nostri istruttori, Maestri, Dirigenti, volontari, al service, allo staff e alle famiglie: colonne portanti della nostra meravigliosa realtà sportiva. Tanta positività che alimenta la nostra missione di offrire il modo di praticare lo sport in maniera sana, professionale e inclusiva: uno sport per tutti, parola della tua Polisportiva”, concludono.